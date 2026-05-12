martedì 12 Maggio 2026

VIDEO| La prima esibizione di Sal Da Vinci a Eurovision 2026: ovazione del pubblico dopo “Per sempre sì”

Il cantautore, vestito con lo stesso abito bianco delle prove generali, si è esibito durante la prima delle due semifinali in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 12-5-2026 ore 22:44Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 22:44

ROMA – Dopo settimane di attesa, Sal Da Vinci ha debuttato all’Eurovision Song Contest con “Per sempre sì”. Il cantautore, vestito con lo stesso abito bianco delle prove generali, si è esibito durante la prima delle due semifinali in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Il vincitore di Sanremo è salito sul palco con il suo corpo di ballo per una performance fuori gara. L’Italia è tra le Big già qualificate alla finale di sabato 16 maggio. E c’è già chi spera in una buona classificazione finale dopo il primo responso di questa sera: l’esibizione del 57enne è stata, infatti, accolta con entusiasmo dai presenti in arena. Un’ovazione si è alzata dal pubblico quando è finita la musica.

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