Roma Bar Show Award 2026, aperte le candidature

ROMA – Sono ufficialmente aperte le candidature per la nuova edizione dei Roma Bar Show Awards, il più prestigioso riconoscimento dedicato alla bar industry italiana. Giunti alla quarta edizione, gli Awards tornano a Roma in occasione del Roma Bar Show, in programma il 14 e 15 settembre alla Nuvola dell’Eur, pronti a celebrare i protagonisti che stanno ridefinendo l’ospitalità e la cocktail culture del nostro Paese. C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi gratuitamente e concorrere al premio che valorizza eccellenza, innovazione e italian lifestyle.

Nati per volontà degli organizzatori di Roma Bar Show, gli Awards sono stati concepiti con l’obiettivo di celebrare l’ospitalità italiana e premiare quei professionisti e quei locali che si distinguono per qualità del servizio, creatività e capacità di influenzare la cocktail culture nazionale. Anche per questa edizione, una commissione composta da rinomati bartender, proprietari di bar, formatori e giornalisti provenienti da tutto il mondo sarà incaricata di selezionare i migliori talenti del Bel Paese, valorizzando il Made in Italy nel settore.

OTTO LE CATEGORIE DELLA GARA

Un omaggio all’ospitalità italiana declinata in otto categorie: Best Italian Cocktail Bar, Best Italian Bartender, Best Italian New Cocktail Bar, Best Italian Hotel Bar, Best Italian Food Program Bar, Best Italian Social Media Presence, Best Caffè & Bar Storici e la nuova categoria Best Italian Essence Bar, dedicata ai cocktail bar che valorizzano le materie prime italiane, con un’attenzione particolare ai prodotti locali, al km 0 e al legame con il territorio.

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“I Roma Bar Show Awards rappresentano oggi un punto di riferimento imprescindibile per l’intero settore- commenta il Ceo di Roma Bar Show, Andrea Fofi- Roma Bar Show crede fortemente in questo riconoscimento: non solo perché celebra i migliori interpreti dell’ospitalità italiana, ma perché sentiamo di dover contribuire a promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle eccellenze del nostro Paese, valorizzarne la cultura del bere sempre più consapevole, affinché sia riconosciuta a livello mondiale”.

Ma come funziona? I bar e i bartender sono invitati a presentare gratuitamente la propria candidatura: le autocandidature sono accettate e incoraggiate. La possibilità di vittoria non dipende dal numero di candidature presentate, ma esclusivamente dalla qualità del progetto e dagli standard dimostrati. Per partecipare è sufficiente consultare i requisiti richiesti e compilare l’apposito modulo online, raccontando la propria filosofia e motivando la candidatura secondo i criteri indicati per ciascuna categoria. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e sarà possibile inviare la propria richiesta di partecipazione fino alle 23:59 del 30 giugno 2026.