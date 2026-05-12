martedì 12 Maggio 2026

Undicenne di Andria morso da un cane: il padrone non lo soccorre, gli getta 20 euro e se ne va

Grande spavento per il bambino che è stato trasportato al pronto soccorso per essere medicato

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 18:40Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 18:40

ROMA – Grande spavento per un undicenne di Andria che, ieri, è stato morso da un cane di taglia media sbucato dal nulla. Il piccolo stava passeggiando con il fratellino quando è stato preso di mira dall’animale che lo ha ferito al polpaccio.

Quel che colpisce della vicenda, però, è quello che è successo subito dopo l’aggressione. Il padrone del cane non si è fermato per prestare soccorso al bambino, gli ha lanciato una banconota da 20 euro, per poi dileguarsi insieme all’animale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20, nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. L’11enne è stato poi portato in ospedale per essere medicato. I genitori del bambino denunceranno l’uomo per omissione di soccorso.

Leggi anche

Famiglia nel bosco, gli avvocati mollano Catherine e Nathan. E arriva Simone Pillon

di Marcella Piretti

Avvelenate con la ricina, ora i sospettati sono due

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»