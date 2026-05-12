Undicenne di Andria morso da un cane: il padrone non lo soccorre, gli getta 20 euro e se ne va

ROMA – Grande spavento per un undicenne di Andria che, ieri, è stato morso da un cane di taglia media sbucato dal nulla. Il piccolo stava passeggiando con il fratellino quando è stato preso di mira dall’animale che lo ha ferito al polpaccio.

Quel che colpisce della vicenda, però, è quello che è successo subito dopo l’aggressione. Il padrone del cane non si è fermato per prestare soccorso al bambino, gli ha lanciato una banconota da 20 euro, per poi dileguarsi insieme all’animale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20, nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. L’11enne è stato poi portato in ospedale per essere medicato. I genitori del bambino denunceranno l’uomo per omissione di soccorso.