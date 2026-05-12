Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 12 maggio 2026

MATTARELLA: “INFERMIERI SONO UN VERO ESERCITO DEL BENE”

Gli infermieri “esercito del bene” a cui va la “gratitudine della Repubblica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per il centenario della Giornata internazionale dell’infermiere all’Auditorium Antonianum di Roma. Il capo dello Stato ricorda l’impegno durante il Covid sottolineando “il contributo decisivo e l’appassionata dedizione” degli infermieri. “Un’emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime -ribadisce- che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario”. “Gesti eroici” che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza.

IRAN. ALTA TENSIONE, TAJANI: PRONTI A INVIO NAVI SE C’È INTESA

Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace definendo il cessate il fuoco “in terapia intensiva”, con appena l’1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani la Cina “potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l’Iran a raggiungere un accordo”. Il governo vuole che “si raggiunga quanto prima una pace stabile” ed è pronto, spiega il vicepremier, a inviare “nostre navi a Hormuz, se ci sara’ un accordo internazionale, per garantire la liberta’ di navigazione”.

ELECTROLUX. AZIENDA ANNUNCIA 1.700 ESUBERI, URSO CONVOCA TAVOLO

Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi, sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto “inaccettabile” per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le Regioni coinvolte ossia Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. “Faremo la nostra parte con assoluta determinazione”, assicura Urso.

ALLARME HANTAVIRUS, IN ITALIA ‘NESSUNA EMERGENZA MA CAUTELA’

Cresce l’allarme hantavirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave-focolaio Hondius. Allerta anche in Italia, con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci “la situazione è sotto controllo” e il virus “ha bassa contagiosità interumana”. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle Regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in Aula.