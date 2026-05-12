VIDEO| Putin incontra la sua ex insegnante e le dona un mazzo di fiori: poi la cena insieme al Cremlino

ROMA – Un momento personale in un video inedito. Il Cremlino ha diffuso le immagini di Vladimir Putin che, in tenuta casual, si reca in un hotel di Mosca per incontrare la sua ex insegnante, Vera Dmitrievna, invitata a trascorrere qualche giorno nella capitale. Per lei è stato organizzato un programma culturale speciale. Vera è stata invitata anche ad assistere alla parata del Giorno della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale che si celebra il 9 maggio.

Come si vede dal video, il presidente russo si è presentato dalla donna con un mazzo di fiori, l’ha salutata con grande affetto e l’ha, poi, portata al Cremlino dove ha cenato con lei. Prima di andare via, Putin si ferma a chiacchierare con i presenti.

Unusual: Russian President Putin was spotted arriving at one of Moscow's hotels while driving the presidential vehicle himself. pic.twitter.com/IbWxHSMgw4 — Open Source Intel (@Osint613) May 12, 2026

CONSENSO IN CALO PER PUTIN

Per molti, si tratta di un’operazione mirata in un momento in cui si indebolisce il consenso verso l’operato del leader russo: rispetto all’inizio dell’invasione ucraina, i sondaggi danno, infatti, in discesa la fiducia del popolo nei confronti dell’autocrate.

Come scrive Il Corriere della Sera, una campionatura condotta a fine aprile dall’agenzia pubblica Vtsiom mostra come Putin sia passato dal 74% al 65,5%. Una percentuale ancora alta, ma che non passa inosservata e che è simbolo della tendenza sottolineata anche da altre rilevazioni.

Si legge ancora sul quotidiano: “Risultati analoghi nell’indagine di Fom, secondo cui il tasso di approvazione di Putin è attualmente del 73%, appena due punti in più del più basso livello registrato durante la guerra, nei primi giorni dopo l’inizio della cosiddetta Operazione Speciale. Secondo il Centro Levada, il solo istituto demoscopico che mantiene una certa indipendenza dal Cremlino, la popolarità dello Zar è scesa di ben sei punti dall’inizio dell’anno ed è attualmente del 79%”.