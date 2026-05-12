martedì 12 Maggio 2026

Sinner e Darderi incendiano il Foro: due quarti italiani a Roma

Orgoglio Pellegrino nel derby col numero 1 al mondo. Impresa di Darderi che elimina Zverev con una vera e propria corrida

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 16:55Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 17:06

ROMA – Orgoglio italiano agli ottavi degli Internazionali. Dopo le eliminazioni di Cobolli e Musetti, Roma ritrova il tennis azzurro, in contemporanea su due campi. Sul Centrale un super Andrea Pellegrino perde con onore contro Jannik Sinner 6-2 6-3; mentre sulla BNP Paribas Arena Luciano Darderi firma la sua impresa eliminando dal torneo il finalista previsto Alexander Zverev, con una vera e propria corrida: perso il primo set 6-1, quattro match point annullati, un tie-break epico al secondo set vinto 12-10 e poi il 6-0 finale. Darderi affronterà nei quarti lo spagnolo Rafael Jodar, la grande promessa del tennis mondiale.

Sinner ha vinto la sua 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, raggiungendo il record di Novak Djokovic stabilito nel 2011. E ora affronterà nei quarti uno tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.

“È sempre una cosa diversa giocare un derby. Sono contento per il risultato e per Pellegrino, perché è stata una bellissima partita e non è stato un match facile. Pellegrino sta lavorando tantissimo, gli auguro il meglio. Domani avrò un importante giorno di riposo. Adesso ai quarti inizia a essere importante”.

Leggi anche

LIVE | La Prefettura di Roma sposta il derby (causa Sinner): si giocherà lunedì 18 alle 20.45. De Siervo: “Non credo proprio…”

di Redazione

Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in chiaro: dove vederla in tv

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»