Sinner e Darderi incendiano il Foro: due quarti italiani a Roma

ROMA – Orgoglio italiano agli ottavi degli Internazionali. Dopo le eliminazioni di Cobolli e Musetti, Roma ritrova il tennis azzurro, in contemporanea su due campi. Sul Centrale un super Andrea Pellegrino perde con onore contro Jannik Sinner 6-2 6-3; mentre sulla BNP Paribas Arena Luciano Darderi firma la sua impresa eliminando dal torneo il finalista previsto Alexander Zverev, con una vera e propria corrida: perso il primo set 6-1, quattro match point annullati, un tie-break epico al secondo set vinto 12-10 e poi il 6-0 finale. Darderi affronterà nei quarti lo spagnolo Rafael Jodar, la grande promessa del tennis mondiale.

Sinner ha vinto la sua 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, raggiungendo il record di Novak Djokovic stabilito nel 2011. E ora affronterà nei quarti uno tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.

“È sempre una cosa diversa giocare un derby. Sono contento per il risultato e per Pellegrino, perché è stata una bellissima partita e non è stato un match facile. Pellegrino sta lavorando tantissimo, gli auguro il meglio. Domani avrò un importante giorno di riposo. Adesso ai quarti inizia a essere importante”.