Stasera la prima semifinale di Eurovision 2026: la scaletta e dove vederla. Ecco quando canta Sal Da Vinci

ROMA – Prende il via questa sera l’edizione più discussa di sempre dell’Eurovision Song Contest. Questa sera andrà in onda la prima delle due semifinali alla Wiener Stadthalle di Vienna. La si potrà vedere, a partire dalle 21 (dalle 20.15 l’anteprima), su Rai 2 e RaiPlay, oltre che su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre e RaiPlay Sound. Il commento, in italiano, è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

I PAESI ASSENTI A QUESTA EDIZIONE

Già stasera si esibirà Sal Da Vinci, in rappresentanza dell’Italia già qualificata alla finale di sabato 16 maggio insieme Francia, Germania, Regno Unito e l’ospitante Austria che l’anno scorso ha conquistato la vittoria grazie a JJ e la sua “Wasted Love”. Quest’ultimo Paese si unisce alle “Big 4”, orfane della Spagna che quest’anno (insieme a Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi) ha deciso di non partecipare.

I 5 Paesi si sono tirati indietro nei mesi scorsi in segno di protesta contro la presenza di Israele, per via della massiccia offensiva militare a Gaza iniziata nell’ottobre del 2023. I primi tre non trasmetteranno le dirette in tv. La Russia rimane esclusa per il conflitto contro l’Ucraina. Già dallo scorso anno, in tanti hanno chiesto lo stesso trattamento per Israele.

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I “Big 4” si esibiranno nel corso delle due semifinali per regalare un primo sguardo alla loro performance. Insieme all’Italia, questa sera sale sul palco anche la Germania.

ECCO L’ORDINE DI USCITA

1. Moldova – Satoshi – Viva, Moldova!

2.⁠ ⁠Svezia – FELICIA – My System

3.⁠ ⁠Croazia – LELEK – Andromeda

4.⁠ ⁠Grecia – Akylas – Ferto

5.⁠ ⁠Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa

6.⁠ ⁠Georgia – Bzikebi – On Replay

ITALIA

7.⁠ ⁠Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8.⁠ ⁠Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora

9.⁠ ⁠Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic to Be True

10.⁠ ⁠Israele – Noam Bettan – Michelle

11.⁠ ⁠Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice

12.⁠ ⁠Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13.⁠ ⁠San Marino – SENHIT – Superstar

14.⁠ ⁠Polonia – ALICJA – Pray

15.⁠ ⁠Serbia – Lavina – Kraj mene