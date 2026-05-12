Difesa, le Frecce Tricolori per la III edizione di ‘Aeronautica Militare Balloon Cup’

ROMA – Il cielo sopra Piacenza non è mai stato così vicino. E non è solamente un semplice sfondo, è materia narrativa. Si colora, si muove, si lascia guardare da dentro grazie alla magia delle mongolfiere. Oggi, presso il Museo del Genio – Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma, nel corso dell‘evento ‘Colazione sotto le Frecce’, iconico appuntamento organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con Sport e Salute e Federazione Italiana Tennis e Padel, è stata presentata la terza edizione della competizione aerostatica ‘Aeronautica Militare Balloon Cup 2026 – dalla mongolfiera alla stratosfera’, che si terrà a Picenza dal 16 al 18 ottobre prossimi. Moderato dalla giornalista Debora Corbi, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, all’incontro hanno preso parte il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il vicepresidente dell’Aeroclub d’Italia, Guido Guidi, e l’amministratore di Aeronord Aerostati, Claudia Cisaro.

ANDREOLI: “SIAMO QUI PER PRESENTARE QUESTA TERZA EDIZIONE DELLA BALLOON CUP”

“Siamo qui a Roma all’Istituto di Cultura del Genio Militare, il Museo del Genio, luogo iconico da poco riaperto al pubblico- ha affermato Luca Andreoli a margine della conferenza stampa- per presentare questa terza edizione della Balloon Cup. Lo facciamo in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia, con la cui Federazione, Sport e Salute, abbiamo avviato questo progetto, insieme al passaggio delle Frecce Tricolori proprio in occasione di questa grandissima manifestazione rappresentata dagli Internazionali, per sviluppare sinergie e collaborazioni. Lo scorso anno, grazie a queste collaborazioni con Sport e Salute abbiamo aperto e recuperato un’area golenale proprio qui di fronte al Museo, realizzando due nuovi campi, il 16 e il 17, che sono stati messi a disposizione degli Internazionali di tennis”. Si tratta di collaborazioni che producono risultati che vanno anche a beneficio della cittadinanza, proprio come il Museo del Genio. “Nel Museo- ha poi sottolineato Andreoli- vi sono alcune installazioni e alcune mostre, in particolare quella di Ugo Nespolo: è un modo per recuperare e restituire alla cittadinanza i luoghi militari proprio attraverso iniziative culturali, sportive e non solo”.

CONSERVA: LA MONGOLFIERA FA “RICORDARE QUANDO DA BAMBINI SOGNAVAMO DI LIBRARCI NELL’ARIA”

“La Balloon Cup- ha aggiunto il Generale Antonio Conserva– è una manifestazione di popolo, di vicinanza ai nostri concittadini, dedicata allo sport e ai giovani. Penso che la mongolfiera accolga subito il nostro immaginario e ci faccia ricordare quando da bambini sognavamo di librarci nell’aria. Ora il mondo è moderno, andiamo nello spazio. Credo dunque che una Nazione come l’Italia che è stata sempre all’avanguardia nel settore aeronautico ma anche in quello spaziale possa con una manifestazione ludica ma anche sportiva e competitiva guardare con fiducia allo sviluppo del nostro Paese nel settore aerospaziale, dove abbiamo moltissime competenze industriali, dell’università, dell’Aeronautica Militare, di tutta la Difesa”. Ad arricchire l’evento di presentazione è stato l‘atteso passaggio delle Frecce Tricolori in occasione degli Internazionali di Tennis, che per tre volte hanno sorvolato la terrazza del Museo del Genio, emozionando i numerosi presenti. ‘Aeronautica Militare Balloon Cup 2026 – dalla mongolfiera alla stratosfera’ è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con Aeronautica Militare, Aeronord Areostati e il supporto dell’Aeroclub d’Italia.

Dal 16 al 18 ottobre, il cielo sopra Piacenza tornerà dunque a riempirsi di colori ed emozioni con la terza edizione della manifestazione, ospitata presso l’Aeroporto Militare di San Damiano. Non solo una competizione internazionale di mongolfiere, ma un progetto che unisce sport, cultura, territorio e innovazione, trasformando per tre giorni un’infrastruttura militare in uno spazio aperto e condiviso. La Balloon Cup si configura come un’iniziativa strategica che avvicina i cittadini al mondo della Difesa, raccontando i valori, la tradizione e le competenze dell’Aeronautica Militare attraverso un linguaggio accessibile ed emozionale, rafforzandone il posizionamento e il legame con il pubblico. Cuore della manifestazione è la competizione aerostatica internazionale FAI categoria 2, con 30 mongolfiere in gara, tra team ad aria calda e a gas, e piloti di livello internazionale impegnati in prove di precisione e distanza. Un format unico in Europa che unisce rigore sportivo e grande spettacolarità, arricchito da momenti iconici come l’esibizione delle Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

La Balloon Cup racconta il volo in tutte le sue forme, dalle mongolfiere alle moderne tecnologie aerospaziali, offrendo un’esperienza immersiva che integra sport, intrattenimento, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. In questo contesto si inserisce il legame con il progetto ‘Valore Paese Italia’, che trova nel volo un punto di vista privilegiato per promuovere la bellezza e l’identità dei territori. Particolare attenzione è dedicata alla sostenibilità, con un modello di evento orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di comportamenti responsabili, e all’inclusione, con attività pensate per famiglie, giovani, scuole e persone con disabilità. Accanto allo spettacolo ad alta quota, il villaggio a terra offrirà esperienze per tutti, tra laboratori, attività interattive e un’area enogastronomica che valorizza le eccellenze italiane e le produzioni locali a km zero. Per tre giorni, l’Aeroporto di San Damiano aprirà dunque le proprie porte alla comunità, diventando luogo di incontro, scoperta e partecipazione.

Considerati i numeri dello scorso anno (52mila spettatori, 3 esibizioni delle Frecce Tricolori, 30 mongolfiere in gara e quasi 2.000 voli vincolati con circa 3.000 lavori fatti dai bambini nei laboratori creativi, l’evento ha coinvolto oltre 200 operatori media, totalizzato 8,4 milioni di visualizzazioni sui social e più di 50 ore di spettacolo, con un’area allestita di 19 ettari), la Balloon Cup si conferma come un progetto in crescita, con l’ambizione di affermarsi come punto di riferimento internazionale per il volo aerostatico e come piattaforma di comunicazione innovativa: un invito a guardare l’Italia da una nuova prospettiva, quella del cielo.