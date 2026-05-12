Hantavirus, un calabrese presenta sintomi: i suoi campioni biologici allo Spallanzani di Roma

REGGIO CALABRIA – L’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma riceverà i campioni biologici di Federico Amaretti, marittimo di origini calabresi, che si trovava a bordo del volo Klm sul quale era imbarcata la donna sudafricana poi deceduta per una sindrome polmonare da hantavirus. Amaretti avrebbe sintomi riconducibili al contagio virale.

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L’uomo residente nel Reggino, a Villa San Giovanni, già contattato nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie italiane e monitorato quotidianamente, è in isolamento volontario in regime di quarantena per 45 giorni. Il provvedimento si è reso necessario anche per ulteriori accertamenti clinici e per chiarire la sua eventuale positività. Da quanto apprende la Dire, Federico Amaretti, monitorato costantemente dall’Asp di riferimento, ha manifestato un disturbo tipo tosse.