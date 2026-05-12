Tiziano Ferro torna con una nuova versione di “Xdono”: nel brano del 2001 il duetto con Lazza

Foto dal profilo X di Tiziano Ferro

ROMA – Venticinque anni dopo la sua uscita, uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro torna sulle piattaforme e in radio in una nuova versione e con un duetto inedito. Uscirà venerdì 15 maggio “XXdono” con Lazza (per Tzn Srl in licenza per Sugar Music e distribuito da Universal Music Italia).

“Ho avuto l’onore di mettere la voce su un grande classico. Grazie Tiziano Ferro”, ha scritto il rapper che nel pezzo ha cantato in una nuova strofa. Anche la base è rinnovavata grazie alla produzione di NKO e Zef.

“XDONO” ARRIVAVA IN ITALIA NEL 2001

Era il 2001 quando “Xdono” arrivava in Italia come primo singolo estratto dal disco di debutto di Ferro, “Rosso Relativo”, e lo lanciava nel panorama musicale italiano. “Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R’N’B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese”, ha ricordato l’artista di Latina.

“Lazza mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram- ha raccontato, invece, del giovane collega-. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza. Quando tempo dopo lo vidi sul palco di Sanremo rimasi stupito positivamente dal suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quella edizione. Auguro a Lazza, un artista completo e fortissimo, una lunghissima carriera e di continuare a scrivere canzoni che possano rimanere, come quella Cenere che me lo ha fatto scoprire, nel cuore e nella testa del pubblico”.

LAZZA: “UN BRANO GENERAZIONALE”

E, per Lazza, cantare su “Xdono” è una grande soddisfazione: “È un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me. Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione. Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda”.

IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO DI TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE (DELUXE)”

Il nuovo singolo “XXdono” anticipa la pubblicazione di “Sono un grande (DELUXE)”: la riedizione del disco di Ferro che arriverà in versione digitale il 22 maggio e nei negozi il 29 maggio. Nel progetto anche il brano con Giorgia, “Superstar”, e altri 5 inediti con 3 collaborazioni.

Dal 30 maggio Tiziano Ferro, poi, sarà in tour STADI 26,con 12 date già attesissime e oltre 400mila biglietti venduti. Il tour partirà da Lignano il 30 maggio, passando per Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.