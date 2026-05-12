Salute: fibromialgia, nella neuroinfiammazione la chiave per la diagnosi

ROMA – La ricerca scientifica segna un punto di svolta nel riconoscimento della fibromialgia, identificando nella neuroinfiammazione la base biologica di una patologia troppo a lungo considerata invisibile. In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la prof.ssa Flaminia Coluzzi, del Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e Medicina traslazionale dell’Università La Sapienza, annuncia che il dolore cronico non deve più essere considerato una sensazione puramente soggettiva, ma il risultato di un processo organico documentabile.

In Italia, la patologia colpisce circa 1,5 milioni di persone, con una netta prevalenza femminile (9:1) e un’incidenza critica nella fascia d’età tra i 25 e i 55 anni. Per anni, l’assenza di markers biologici ha reso il percorso diagnostico “tortuoso e frustrante” per i pazienti e oneroso per il sistema sanitario. Oggi, però, i nuovi studi cambiano radicalmente la prospettiva clinica.

Il cuore della scoperta risiede nel ruolo della microglia, il sistema immune intrinseco del sistema nervoso centrale. Se iperattivato da stimoli persistenti, questo sistema scatena un rilascio eccessivo di mediatori pro-infiammatori che alimentano e cronicizzano il dolore.

“Come recentemente pubblicato sulla rivista International Journal of Molecular Sciences ci sono numerose evidenze precliniche e cliniche a supporto dell’attivazione microgliale nella fibromialgia ed in altre forme di dolore nociplastico. Oggi alcune tecniche di neuroimaging, applicabili alla ricerca, ma ancora non alla pratica clinica, aprono la speranza a nuove possibilità diagnostiche per la fibromialgia, che consentano di acquisire evidenze documentabili. Nello stesso tempo confermano i risultati clinici già noti che dimostrano come l’associazione della palmitoiletanolamide ultramicronizzata con altre terapie standard, come duloxetina e pregabalin, possa migliorare significativamente la qualità dell’analgesia. Un dato che finalmente prova come il dolore non sia solo nella testa dei pazienti, troppe volte etichettati come affetti da disturbi puramente psicologici”, dichiara la prof.ssa Coluzzi.

Il trattamento della fibromialgia presenta ancora sfide complesse, poiché non esiste una cura unica superiore alle altre e i farmaci convenzionali (antidepressivi, gabapentinoidi, miorilassanti) presentano spesso effetti collaterali che ne limitano l’uso.

“L’obiettivo è essenzialmente quello di migliorare la qualità di vita, in termini di analgesia, qualità del sonno, fatigue e tender points. Nel gestire un paziente con fibromialgia, occorre tener presente che non esiste attualmente una cura o un trattamento sintomatico che abbia una superiorità indiscussa rispetto ad altri. I farmaci maggiormente utilizzati sono gli antidepressivi, i gabapentinoidi, gli ansiolitici ed i miorilassanti. Inoltre, quando si legge di nuove terapie recentemente approvate oltreoceano, ricordiamo che si tratta di riformulazioni di farmaci già disponibili, come la ciclobenzaprina, ove formulazioni innovative vengono studiate e proposte proprio per ottimizzare il profilo di tollerabilità delle molecole”, precisa l’esperta.

Proprio per ottimizzare la tollerabilità, la ricerca punta sulla palmitoiletanolamide ultramicronizzata (PEA-um). Questa molecola naturale agisce modulando la neuroinfiammazione e riportando allo stato fisiologico il sistema di sorveglianza della microglia, offrendo un profilo di sicurezza ottimale nel lungo periodo. La sfida per il 2026 è la fenotipizzazione: smettere di considerare la fibromialgia come un’unica entità per iniziare a distinguere le diverse sottopopolazioni di pazienti.

“Solo identificando chiaramente i meccanismi alla base della patologia sarà possibile identificare trattamenti target”, conclude la prof.ssa Coluzzi. Grazie alle evidenze sulla neuroinfiammazione, la fibromialgia entra in una nuova era: quella di una patologia organica definita, diagnosticabile con certezza e curabile con protocolli sempre più personalizzati.