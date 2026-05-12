Ultimo annuncia il nuovo album (è già in preorder)

ROMA – A sorpresa, Ultimo ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. Si intitola Il giorno che aspettavo e sarà disponibile da venerdì 19 giugno sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records. Il progetto rappresenta il settimo album di inediti della carriera del cantautore romano e arriva a distanza di due anni dall’ultimo lavoro discografico. Il disco conterrà dieci brani, inclusi i singoli già pubblicati Acquario e Questa insensata voglia di te.

L’album è già disponibile in pre-order e uscirà in diversi formati fisici: CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato. La copertina scelta per accompagnare il nuovo progetto richiama atmosfere sospese tra realtà e immaginazione. Al centro dell’immagine compare il simbolo dell’infinito, elemento visivo ormai ricorrente nell’universo artistico di Ultimo.

L’annuncio del disco arriva mentre cresce l’attesa per ULTIMO 2026 – La favola per sempre, il grande evento live in programma il 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata. Il concerto ha già fatto registrare numeri record: 250mila biglietti venduti in appena tre ore, un risultato senza precedenti per un live in Italia. L’evento, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, viene già definito come il “Raduno degli Ultimi” e punta a entrare nella storia della musica italiana.

Nato nel 1996, Ultimo ha costruito in pochi anni uno dei percorsi più importanti del panorama musicale italiano contemporaneo. In carriera ha collezionato 42 concerti negli stadi e oltre 2 milioni di biglietti venduti. Dal 2017 a oggi ha pubblicato sei album di inediti e due live album, conquistando 85 dischi di platino e 20 dischi d’oro. Su Spotify supera inoltre i 3,5 miliardi di streaming complessivi.

IL GIORNO CHE ASPETTAVO: LA TRACKLIST

✦ IL GIORNO CHE ASPETTAVO

✦ QUALCOSA DI BELLO

✦ ROMANTICA

✦ ACQUARIO

✦ QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE

✦ QUANDO DORME LA CITTÀ

✦ IO NON SO

✦ CUORE DI PLASTICA

✦ AVEVAMO CENT’ANNI

✦ CI SIAMO DETTI TUTTO