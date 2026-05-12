LIVE | La Prefettura di Roma sposta il derby (causa Sinner): si giocherà lunedì 18 alle 20.45. De Siervo: “Non credo proprio…”

ROMA – “Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45“. E’ quanto ha fatto sapere la Prefettura di Roma, in una nota. La partita era inizialmente programmata per domenica 17 alle ore 12.30.

In attesa che la Lega Serie A recepisca la decisione della Prefettura (e ci sono voci di un braccio di ferro organizzativo), per la regola della contemporaneità dovrebbero slittare a lunedì sera anche tutte le altre sfide che coinvolgono squadre in lotta per la Champions : Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

15:40 – PD ROMA: “UN PAESE RIDICOLO”

“La Lega Calcio conosceva il calendario degli Internazionali di tennis e che la finale sarebbe stata il 17 di maggio da tantissimi mesi. La Lega Calcio sa che lo stadio Olimpico e il Centrale di Tennis sono nello stesso luogo da sempre: il Foro Italico. La Lega Calcio sa che a Roma il derby è comunque appuntamento molto atteso in città. La Lega Calcio, anche semplicemente leggendo i giornali, dovrebbe aver saputo che grazie ai successi di Sinner (ma non solo) anche gli internazionali di tennis sono un evento mondiale molto atteso. Che fa la Lega Calcio (organismo in cui sono rappresentate tutte le proprietà delle squadre)? Programma il derby di Roma lo stesso giorno e quasi in coincidenza con la finale degli Internazionali di tennis. Scelta che ci fa capire la qualità intellettuale con cui abbiamo a che fare”. Così su Facebook il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi.

“Ovviamente si pone un problema di agibilita’e di sicurezza per tutto il quadrante di citta’ interessato- conclude Foschi- il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza guidato dal Prefetto di Roma si riunisce e decide di posticipare il derby alle 20.45 del giorno dopo. La Lega Calcio impugna contro la Prefettura questa decisione e fa ricorso al Tar. Morale della favola: ancora non si è certi quando si giocherà il derby ma siamo tutti certissimi di vivere in un paese ridicolo”.

15:00: DE SIERVO: “IL DERBY DI LUNEDI’? NON CREDO PROPRIO…”

“E’ deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio“. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo entra a gamba tesa sulla polemica, rispondendo all’AGI. “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”.

14:40 – LA REGOLA DELLA CONTEMPORANEITA’

Il motivo per cui la decisione della Prefettura di Roma si trascina dietro mezza Serie è che per regolamento federale “nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 deve venire rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, come previsto dalla Circolare n. 15 del 16 giugno 2025“.

14:30 – LA SERIE A FA RICORSO AL TAR?

Ricorso al TAR della Lega #SerieA per impugnare la decisone della Prefettura di Roma sullo spostamento del Derby Roma-Lazio da domenica a lunedì e conseguente slittamento delle altre gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma https://t.co/ClRTgDAJNf — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2026

14:20 – IL GOVERNATORE DEL LAZIO E’ CONTENTO

“Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

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