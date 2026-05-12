martedì 12 Maggio 2026

Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in chiaro: dove vederla in tv

Fischio d'inizio alle ore 21:00 per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita dell'Olimpico sarà visibile a tutti senza abbonamento

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 14:09Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 14:09

ROMA – La 79ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 13 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Sul Canale 20 l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 a partire dalle ore 20.40.

Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

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