Tiktoker suicida in diretta, il papà: “Gli haters di mio figlio non mai stati sentiti o indagati”

BOLOGNA – “Ci auguriamo ci sia un nuovo interesse da parte della Procura sulla nostra vicenda. Gli artefici della congiura contro mio figlio sono rei confessi, hanno dichiarato loro che l’hanno fatto. Ma nessuno è stato indagato”. Così Matto Plicchi, padre di Vincent, il 23enne bolognese che si è tolto la vita nel 2023 dopo aver subito una campagna di odio nei social: noto come Inquisitor Ghost, Plicchi era un “cosplayer” seguito da oltre 300.000 persone su TikTok.

“I RAGAZZI COSÌ PERDONO FIDUCIA”

Presentando oggi in Comune insieme al sindaco Matteo Lepore il cortometraggio di Valerio Lo Muzio su Vincent nell’ambito della campagna di crowdfunding a tema, per arrivare a quota 20.000 euro rispetto agli attuali 16.000, aggiunge Matteo Plicchi: “Dopo quasi tre anni, l’unico a essere stato ascoltato in Questura come persona informata dei fatti sono stato io. Di questo passo, purtroppo, si fa fatica a parlare ai ragazzi. Nei miei social, e anche in quello di Vincent che gestisco io, mi scrivono tantissimi giovani per chiedere consigli su ‘come fare’. Io ovviamente li indirizzo alle Istituzioni, ma non vedono risultati e non si fidano. Dicono che alla fine ‘non succede mai nulla’. Ho decine se non centinaia di messaggi di sorpresa, del tipo ‘ma come, non li hanno ancora presi anche se hanno già confessato‘. Sono disarmato. Bisogna aiutare nella prevenzione, ma bisogna aiutare anche chi è vittima di cyberbullismo. Non ci si può voltare dall’altra parte e far finta di niente”.

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“SERVONO LEGGI DEDICATE E IMPUTAZIONI ADATTE”

Si rammarica ancora Plicchi, a margine della conferenza stampa di lancio del film, intitolato ‘Vincent, The True Story of Inquisitor Ghost’: “Mancano leggi dedicate, ci si muove solo sulla base di una sintesi di più leggi messe insieme, e la risposta non è appropriata. La Polizia Postale ha i fascicoli pieni, ma anche loro non sanno come gestirla, visto che mancano imputazioni mirate a risolvere il problema. Qualche strumento bisogna trovarlo. E servono più sanzioni. Altrimenti è una lotta contro i mulini a vento, io ogni giorno mi sveglio e mi sento Don Chisciotte”.

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