Garlasco, De Rensis: “L’errore giudiziario più grande della storia italiana. Se Stasi avesse detto o scritto quelle cose…”

BOLOGNA – La nuova indagine su Andrea Sempio appare come “un’indagine molto approfondita, svolta senza escludere alcun elemento, cercando di analizzare approfonditamente tutto ciò che purtroppo nel 2007 non fu analizzato approfonditamente”. A dirlo è Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, che nel 2015 venne condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, allora sua fidanzata, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. De Rensis ha risposto questa mattina ai microfoni di Fanpage durante una diretta sul caso Garlasco.

“QUELLA SU SEMPIO È UN’INDAGINE CHE PARLA”

“Sto studiando tutte le carte, penso sia un’indagine che parla, tra l’altro ci sono anche elementi molto interessanti. Ho letto le dichiarazioni del colonnello Mattei sull’impronta 33. Sono dichiarazioni molto importanti, confermate da svariati altri esperti ufficiali dell’Arma, e Mattei all’epoca era nel Ris di Parma. Se uno legge come descrive l’impronta 33, non credo si debba aggiungere molto altro”. Ma insomma, Sempio è colpevole? De Rensis risponde in modo molto chiaro: “Questo non spetta a me dirlo. Io, insieme all’avvocato Bocellari, non faccio il pubblico ministero aggiuntivo. A me interessa tirare fuori Alberto Stasi, che credo sia arrivato il momento che sia oggetto di una attenta valutazione, di rivisitazione dei fatti, perchè io ritengo che questo sia il più grande errore giudiziario della storia italiana”.

“ABBIAMO PASSATO 18 ANNI A PARLARE DI UNA TELEFONATA”

Nella nuova indagine, prosegue De Rensis, “ci sono elementi fondamentali, molto importanti, al di là di una minoranza che persegue l’operazione spazzatura. Cosa si sarebbe detto se Alberto avesse proferito certe frasi, o scritto certe frasi? Ricordo che noi che abbiamo passato 16-17-18 anni ad analizzare una telefonata al 118. Sono stati fatti convegni, congressi televisivi, ci sono stati esperti: tutti ad analizzare una telefonata. Io in questo fascicolo ho visto delle cose che se le avesse dette o scritte Alberto credo sarebbe andato all’ergastolo a 30 anni di condanna“.

“ALBERTO STASI ORA DEVE USCIRE DAL CARCERE”

“Gli elementi che stanno emergendo non so se porteranno qualcuno in galera, non mi interessa, certo devono far uscire Alberto dalla galera. A me non interessa niente di Sempio, rispetto il lavoro dei miei colleghi, con Cataliotti c’è sempre stato il massimo rispetto, non mi permetterò mai di fare il pubblico ministero aggiuntivo. Però facciamoci un esame di coscienza su quello che è stata l’indagine del 2017. Ho sentito dire da qualcuno che non è stato verbalizzato l’arrivo di ambulanze altre cose. Se non c’è un po’ di umiltà non si riesce a guardare il presente con un occhio obiettivo. Il modo giusto per guardare questa indagine è farlo senza pregiudizi, senza difendere posizioni personali stratificate oramai in due decenni, e saper riconoscere di non aver potuto fare magari una valutazione diversa perchè le carte non c’erano”.

“CONTRO STASI SENTENZA DEBOLISSIMA”

“La sentenza che ha portato in prigione Alberto Stasi io credo sia sentenza debolissima, i 23 minuti non stanno in piedi. Al di là delle risultanze che stanno emergendo, non stavano già in piedi all’epoca. Non c’è una prova che sia una che l’aggressione sia iniziata alle 9.12. Si è ricostruito uno scenario senza basi probatorie”.

“PER LA REVISIONE SERVE UN LAVORO LUNGO”

La revisione per Alberto Stasi? Sarà un lavoro lungo, lunghissimo, anticipa De Rensis. E a richiederla potrebbe essere anche lo stesso procuratrice generale di Milano, al di là della richiesta della difesa. “Nel nuovo fascicolo ci sono migliaia di pagine e la revisione è one shot. Quindi la devi presentare sapendo esattamente quello che scrivi, in maniera perfetta. Per farlo ci vuole tempo, non sarà studio breve e semplice”.