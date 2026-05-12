Hantavirus, Schillaci: “Oggi nessun pericolo per l’Italia, sono assolutamente tranquillo”

ROMA – “In merito al virus, credo che oggi in Italia ci sia una situazione di assoluta tranquillità, le quattro persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c’è alcun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c’è alcun pericolo” riguardo all’hantavirus.

Ha risposto così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, interpellato sul tema a margine della celebrazione della Giornata internazionale dell’Infermiere. L’iniziativa, organizzata dalla Fnopi, è in corso presso l’Auditorium Antonianum di Roma.