Dopo Cobolli, cade anche Musetti: a Roma all-in su Sinner

ROMA – E anche Lorenzo Musetti saluta gli Internazionali. Dopo aver perso Cobolli la sera prima, Roma lascia agli ottavi di finale anche l’italiano numero due, numero 10 della classifica Atp, sconfitto da Casper Ruud (numero 25), 6-3, 6-1. Una partita “brutta”, gestita male e condizionata dal vento e dalle precarie condizioni fisiche dell’italiano.

5th Rome Quarter-Final 🙌



Casper Ruud beats Musetti 6-3 6-1 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/h6Lagdt0FX — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Ruud ora affronterà nei quarti uno tra Karen Khachanov e Dino Prizmic. Ma gli occhi sono tutti puntati ovviamente sullo “strano” derby italiano del pomeriggio, tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, una sorta di testacoda.