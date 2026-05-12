martedì 12 Maggio 2026

Dopo Cobolli, cade anche Musetti: a Roma all-in su Sinner

Musetti condizionato da un infortunio, vince facilmente Ruud. Nel pomeriggio il derby Sinner-Pellegrino

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 12:43Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 12:43

ROMA – E anche Lorenzo Musetti saluta gli Internazionali. Dopo aver perso Cobolli la sera prima, Roma lascia agli ottavi di finale anche l’italiano numero due, numero 10 della classifica Atp, sconfitto da Casper Ruud (numero 25), 6-3, 6-1. Una partita “brutta”, gestita male e condizionata dal vento e dalle precarie condizioni fisiche dell’italiano.

Ruud ora affronterà nei quarti uno tra Karen Khachanov e Dino Prizmic. Ma gli occhi sono tutti puntati ovviamente sullo “strano” derby italiano del pomeriggio, tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, una sorta di testacoda.

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