Garlasco, gli amici di Sempio hanno detto cose diverse: “In casa Poggi ogni tanto, mai in cantina”

BOLOGNA – Alessandro Biasibetti disse che al piano di sopra di casa Poggi “ci sarò stato una volta”, e comunque di certo non nella stanza di Chiara Poggi ma in quella di Marco. E in quella della sorella? “No, non ci sono mai entrato“, disse Roberto Freddi. Mattia Capra, invece, disse che insieme a Marco stavano nel “salottino piccolo” dove c’era la consolle dei giochi, mentre al piano superiore “può essere capitato” di entrare in camera di Marco, “ancor meno” in quella di Chiara. Nessuno di loro, poi, disse mai di essere stato in cantina come invece ha dichiarato Andrea Sempio, spiegando di essere andato forse insieme a Marco Poggi a prendere dei videogiochi. Dai verbali di quelli che all’epoca erano gli altri amici della comitiva di Garlasco, emergono elementi che sembrano contraddire le dichiarazioni rilasciate da Andrea Sempio negli interrogatori.

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MARCO POGGI E LE VERSIONI CAMBIATE

Lui ha raccontato di frequentare quella casa molto spesso e di essere entrato anche nella camera di Chiara Poggi per utilizzare il computer. Gli altri amici, però, hanno avuto toni molto più cauti sulle frequentazioni in quella casa. Marco Poggi, fratello della vittima, ha detto che con i suoi amici giocavano o nella saletta della tv (dove c’era la consolle) oppure al piano di sopra, in camera di Chiara dove c’era il computer. Secondo gli inquirenti, però, negli anni e nelle varie audizioni Marco Poggi avrebbe cambiato versione a proposito delle frequentazioni di Sempio. E se nell’immediatezza del delitto ne aveva parlato come di frequentazioni saltuarie, in tempi più recenti ha descritto come una persona ‘di casa’ o quasi. E ha detto, nell’audizione dello scorso anno, che poteva essere fosse sceso in cantina per cercare dei giochi insieme a lui. Nel 2007, invece, Marco Poggi aveva detto che erano più spesso a casa di Biasibetti e di capra, poiuttosto che nella sua: “Casa mia la frequentavamo insieme, ma non frequentemente come le case di Biasibetti e Capra. Posso dire che raramente eravamo da me a casa“.

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“NON RIESCO QUASI PIÙ A LAVORARE”

Mentre ci si continua a interrogare sui indizi messi insieme dalla Procura di Pavia a carico di Sempio (dall’impronta numero 33 che Sempio avrebbe lasciato sulla parete delle scale dove è stato trovato il corpo di Chiara alle intercettazioni in cui il 38enne in auto parla e riparla, da solo, di argomenti collegati al delitto), ieri Sempio è andato a Roma per sottoporsi ad una consulenza psicologica chiesta dai suoi avvocati difensori. Nel pomeriggio di ieri, mentre camminava insieme alla sua legale Angela Taccia, è stato intercettato da alcuni cronisti ma ha spiegato che non avrebbe risposto alle domande. A mezzo bocca avrebbe però detto “Non riesco quasi più a lavorare“.

LA CONSULENZA PERSONOLOGICA

La consulenza – che la difesa presenterà tra gli atti difensivi con cui tenterà di evitare la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura – sarà di tipo ‘personologico’ e dovrebbe servire a tratteggiare il profilo psicologico del 38enne dopo averlo incontrato: l’obiettivo è contrastare l’immagine di persona disturbata e ‘fissata’ su predatori sessuali e violenza come sembra emergere dalle ricostruzioni dei periti della Procura che hanno analizzato i tanti post a contenuto misogino e anomalo che Sempio ha scritto in un forum online intitolato ‘Italian Seduction’.

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