martedì 12 Maggio 2026

La resistenza di Starmer: “Non mi dimetto e non c’è sfiducia”

Il primo ministro britannico si è assunto la responsabilità della crisi elettorale, ma "il Partito Laburista non ha attivato la procedura per contestare il leader". Non ancora

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 12:05Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 12:24

ROMA – Keir Starmer ha convocato il gabinetto e ha detto quello che i suoi detrattori non volevano sentirsi dire: non si dimette.

Il primo ministro britannico si è assunto la responsabilità dei risultati elettorali, ha riconosciuto che le ultime quarantotto ore hanno prodotto instabilità con conseguenze economiche reali per il paese e per le famiglie. Poi ha chiuso: il Partito Laburista ha una procedura per contestare un leader, ma nessuno l’ha ancora attivata.

Sullo sfondo, una rivolta a mezzo stampa. I deputati laburisti hanno continuato a pubblicare lettere di richiesta dimissioni. Il Times ha contato almeno ottantuno parlamentari che chiedono la testa di Starmer. Un numero che non è casuale: corrisponde alla soglia necessaria affinché un candidato possa formalmente presentarsi alla sfida per la leadership.

Eppure il premier ha ragione su un punto tecnico, e su quello si è trincerato. Le regole laburiste non funzionano come quelle conservatrici. Tra i Tory, se abbastanza parlamentari chiedono un voto di sfiducia, il voto si tiene e il risultato è vincolante. Nel Labour non esiste una soglia equivalente. Ottantuno firme su una lettera non producono nessuna conseguenza procedurale automatica. Sarebbero rilevanti solo se quegli ottantuno deputati convergessero sullo stesso candidato alternativo – cosa che, nella pratica della politica britannica, non accadrà.

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