martedì 12 Maggio 2026

Siria, l’Ue ristabilisce l’accordo di cooperazione con Damasco

Era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar Al-Assad

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 11:06Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 11:07

Roma – Garanzie per una transizione politica “inclusiva” e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e Damasco. L’intesa ha avuto il via libera a Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell’Ue, avvenuta lo scorso anno. L’accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l’ultimo decennio al potere del presidente Bashar Al-Assad, rovesciato da un’alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, “questa decisione invia un chiaro segnale politico dell’impegno dell’Ue a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica”.

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