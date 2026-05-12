Siria, l’Ue ristabilisce l’accordo di cooperazione con Damasco

Roma – Garanzie per una transizione politica “inclusiva” e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e Damasco. L’intesa ha avuto il via libera a Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell’Ue, avvenuta lo scorso anno. L’accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l’ultimo decennio al potere del presidente Bashar Al-Assad, rovesciato da un’alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, “questa decisione invia un chiaro segnale politico dell’impegno dell’Ue a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica”.