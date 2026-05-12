Ogni chicco di riso ha un valore: torna la Campagna Focsiv per il diritto al cibo

ROMA – Torna nelle piazze e nelle parrocchie d’Italia la Campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria”: l’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo, quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un’agricoltura familiare sostenibile, attraverso interventi di cooperazione in Italia e nel mondo, saranno in offerta pacchi di riso certificati, coltivati con l’esperienza e la qualità del territorio: prodotti dalla Riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro, in provincia di Vercelli, saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 (sette) euro. I fondi raccolti in questo modo serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione e solidarietà in Africa, Asia, America Latina ed Europa, a favore di 15.195 famiglie, circa 62mila bambini e bambine e 330 comunità e villaggi. Tutti gli interventi mettono al centro le comunità locali e mirano a contribuire a raggiungere il traguardo “Fame zero”, uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A curare i progetti sono 26 soci di Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. E con il volontariato si intrecciano anche esperienze di inclusione sociale sul territorio italiano. Quest’anno partecipa alla Campagna la Cooperativa sociale 181, braccio operativo della Caritas dell’arcidiocesi di Vercelli, impegnata ogni giorno accanto a persone con disabilità e in condizioni di svantaggio attraverso percorsi di inserimento lavorativo e progetti sociali. La Cooperativa distribuirà il riso solidale nelle proprie iniziative e attività di inclusione in Italia, a sottolineare il legame tra il diritto al cibo e la promozione della dignità delle persone. I 26 progetti supportati in Italia e nel mondo dalla Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” mirano a migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole e in particolare quella delle donne, artefici dello sviluppo delle loro famiglie. Allo stesso tempo, puntano a sensibilizzare i giovani affinché comprendano le opportunità della propria terra e non la abbandonino per un futuro incerto nelle metropoli. Un altro impegno riguarda la formazione dei contadini su tecniche e pratiche ecosostenibili, che migliorino resa e qualità. Secondo Ivana Borsotto, presidente di Focsiv, “con un chicco di riso si può cominciare a cambiare il nostro modo di consumare” affinché “milioni di persone possano vedere riconosciuto nei fatti il proprio diritto al cibo”. Dopo l’offensiva militare degli Stati Uniti contro l’Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz, il contesto internazionale conferma la fragilità delle filiere globali. Secondo la Fao, “tra il 20 e il 45 per cento dei principali fattori di produzione agroalimentari” dipendono da quel passaggio. Il rischio evidenziato dagli esperti dell’organizzazione è che nel 2026 e nel 2027 ci siano raccolti minori e prezzi più alti anche nelle vendite al dettaglio dei beni di prima necessità. Secondo Borsotto, “queste dinamiche confermano il dovere della pace e della cooperazione, a partire proprio dal diritto al cibo per tutti”. E allo stesso tempo, sottolinea la presidente di Focsiv, “rivelano il nesso sempre più stretto tra il locale e il globale, sia rispetto alle crisi che alle opportunità”. È con questo spirito che sabato 16 e domenica 17 maggio e poi ancora sabato 23 e domenica 24, oltre mille volontari saranno nelle piazze e nelle parrocchie d’Italia, dalla Sicilia al Trentino per la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”. Al loro fianco, la Fondazione Missio della Conferenza episcopale italiana (Cei), che sostiene l’impegno sul territorio. Tutte le informazioni sull’iniziativa e anche su dove trovare i banchetti di riso più vicini sono disponibili a questo link: www.abbiamorisoperunacosaseria.it. A dare ulteriore visibilità alla Campagna hanno contribuito Mediaset, Sky, La7 e Warner Bros. Discovery, che trasmetteranno in tv lo spot promozionale. Il video è realizzato dal regista Dario Lo Scalzo, con voiceover di Guido Targetti e Federica Fruscella: racconta il valore del cibo come espressione della relazione tra la Terra e le persone, richiamando l’urgenza di difendere un diritto negato a milioni di persone.