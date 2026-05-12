Sostanza urticante in una scuola di Milano: malori tra gli studenti

MILANO – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo con il nucleo Nbcr all’interno della scuola professionale Unione Artigiani di via Antonini, per la presenza di una sostanza urticante che si sarebbe sprigionata nell’edificio poco prima dell’inizio delle lezioni. Lo riferiscono gli stessi vigili del fuoco.

Coinvolti una decina di studenti: quattro, in particolare, avrebbero accusato sintomi di malessere e sono stati affidati alle cure mediche del 118. Al momento non si esclude che l’episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino.