martedì 12 Maggio 2026

Sostanza urticante in una scuola di Milano: malori tra gli studenti

Al momento non si esclude che l'episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino

di Nicola MenteData pubblicazione: 12-5-2026 ore 10:11Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 10:11

MILANO – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo con il nucleo Nbcr all’interno della scuola professionale Unione Artigiani di via Antonini, per la presenza di una sostanza urticante che si sarebbe sprigionata nell’edificio poco prima dell’inizio delle lezioni. Lo riferiscono gli stessi vigili del fuoco.

Coinvolti una decina di studenti: quattro, in particolare, avrebbero accusato sintomi di malessere e sono stati affidati alle cure mediche del 118. Al momento non si esclude che l’episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino.

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