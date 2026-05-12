Barcellona in festa. E Lamine Yamal sfila con la bandiera palestinese

ROMA – Le immagini del giovanissimo fuoriclasse Lamine Yamal che sventola la bandiera della Palestina dall’autobus scoperto del Barcellona stanno facendo il giro del mondo. Ieri decine di migliaia di tifosi hanno invaso le strade della capitale catalana per celebrare la conquista della 29ª Liga della storia blaugrana, ma il gesto del numero 10 ha aggiunto un forte carico politico e simbolico ai festeggiamenti sportivi.

Lamine Yamal waves the Palestinian flag in a move that expresses solidarity with #Palestine during FC #Barcelona’s title celebrations. pic.twitter.com/eNYY1KT4cJ — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 12, 2026

Durante la tradizionale parata celebrativa Yamal, ormai icona globale a soli 18 anni, è stato ripreso e fotografato mentre mostrava con orgoglio la bandiera palestinese ai tifosi in festa. Ma non è la prima volta che il talento di origini marocchine ed equatoguineane manifesta vicinanza a cause sociali e identitarie e il gesto è stato accolto da applausi scroscianti lungo tutto il percorso del bus. Sui social media il video ha raccolto milioni di like.