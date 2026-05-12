martedì 12 Maggio 2026

L’oroscopo di martedì 12 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 12-5-2026 ore 7:42Ultimo aggiornamento: 12-5-2026 ore 7:42

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non è facile mantenere la calma, senti una forte agitazione addosso, dipende da quello che stai facendo ma non è escluso che tu possa prendere anche un periodo di fermo per riflettere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Nelle prossime ore potrà arrivare una bella notizia. In amore, se hai a che fare con una persona testarda usa la dolcezza oppure volta pagina, ora è possibile farlo. Lavoro: dopo il buio ecco una luce.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Muoviti con energia, puoi ottenere risposte a breve termine. Entro pochi giorni sarà possibile fare una scoperta interessante.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questi giorni potresti arrabbiarti in famiglia o dire basta se una situazione d’amore non è come la pensi. E’ chiaro che in questo momento sei nervoso, non tutti sembrano dalla tua parte.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ci vuole cautela. In amore qualcosa non è chiaro, devi recuperare il tempo perduto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Escono più soldi o devono uscire più soldi per la casa, la famiglia, per un viaggio, però l’amore è premiato. Questa sera aumenta un po’ di pigrizia.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

L’amore è importante nella vita di tutti, non è solo rapporto fisico. Spesso passi dalla parte del torto perché agisci con troppa furia…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Al mattino potresti discutere con persone che non sono sulla tua lunghezza d’onda. E’ arrivata la resa dei conti in amore, pretendi chiarezza e punti fermi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata fresca di novità positive, specie in famiglia. Il successo non mancherà.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai molto da fare ma anche da recuperare, devi metterti in gioco. La tua mente è occupata dal sogno d’amore che una persona ha suscitato in te, o devi dimenticare? Hai bisogno di ritemprare il fisico.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ti invito a ritrovare le amicizie, è molto importante per te confidarsi con persone sincere. E’ possibile vivere due storie, ma per il sano vivere non lo consiglio, o essere pronti a fare un grande passo in amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata ti aiuta. I viaggi e gli spostamenti sono favoriti, e c’è l’opportunità di fare un viaggio, uno spostamento a breve.


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