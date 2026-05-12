Meteo, le previsioni di martedì 12 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione in temporaneo aumento. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente su Veneto orientale e Trentino Alto Adige ci saranno delle residue precipitazioni. Venti di Libeccio, forti sul Mar Ligure. Temperature massime in aumento.

NORD

Al mattino, diffusa instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con temporali localmente intensi sulla provincia di Trieste; sul resto delle regioni, residui piovaschi su Veneto e Trentino, più sole altrove. Nel corso delle ore pomeridiane e serali, ancora un po’ di instabilità sul Friuli, tutto sole invece altrove. Venti forti di Libeccio, mare Ligure localmente agitato. Clima mite di giorno.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione non così forte. La giornata inizierà all’insegna di un tempo in prevalenza stabile su tutti i settori, con maggiore nuvolosità lungo i settori appenninici; venti forti di Libeccio e mareggiate diffuse. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che una maggiore instabilità coinvolgerà le Marche con possibili piogge sparse. Venti di Libeccio, mari mossi o molto mossi.

SUD e SICILIA

Pressione stabile. Al mattino il sole sarà ben presente su gran parte dei settori, soltanto sulla Campania potranno verificarsi degli addensamenti nuvolosi, ma senza fenomeni associati; venti sostenuti dai quadranti meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane, cielo a tratti molto nuvoloso sulla Sicilia, mentre sulle restanti regioni avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.