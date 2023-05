Fast X, Vin Diesel e il cast a Roma per la premiere mondiale

ROMA -Nella Città Eterna sono atterrati i veri maestri dell’alta velocità. Il cast di ‘Fast X’ guidato da Vin Diesel presentano in anteprima mondiale il decimo film di ‘Fast & Furious’, una delle saghe più amate e longevi del cinema. Annunciato come penultimo capitolo, il film debutta il 18 maggio nelle sale con Universal Pictures. Questa mattina al cinema Barberini transenne, sicurezza e forze dell’ordine per l’arrivo dei protagonisti e del regista Louis Leterrier, assente Jason Momoa. Roma non è stata solo il set di alcune scene del film ma anche la città scelta per celebrare l’arrivo sul grande schermo del nuovo capitolo. Per la grande occasione, a poche ore dal red carpet al Colosseo, la stampa nazionale e internazionale ha incontrato il protagonista e produttore Vin Diesel, il regista, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster (nella saga dal primo film), Tyrese Gibson (dal secondo), Sung Kang (dal terzo), Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, John Cena e le new entry Brie Larson, Alan Ritchson e Daniela Melchior.

L’incontro è stato accompagnato dall’entusiasmo contagioso di Vin Diesel che si è alzato in piedi per applaudire al cast chiedendo più di una standing ovation per gli interpreti. “La prima cosa che vorrei che il pubblico si godesse vedendo ‘Fast X’ sono gli attori, il più grande e incredibile cast della storia. Tutti loro hanno dato tantissimo a questa mitologia, a questa saga”, ha detto Diesel. “Durante le riprese eravamo tutti sorpresi di essere sul set per il decimo film, ci ripetevamo ‘è un miracolo essere qui’. ‘Fast X’ – ha concluso Dom Toretto – è ben al di sopra di tutti gli altri: se un film è efficace, ti colpisce lo spirito, lasci il cinema sentendoti diverso“.

In questo nuovo capitolo Dom Toretto e la sua famiglia devono affrontare l’avversario più letale che abbiano mai incontrato: Dante (Jason Momoa), ovvero il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che in ‘Fast Five’ del 2011 era stato eliminato su un ponte a Rio de Janeiro. Il complotto di Dante spinge la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide tra nuove alleanze e il ritorno di vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni è l’obiettivo di Dante.

“La nostra è una famiglia disfunzionale, ma affettuosa. Ci tiene insieme l’amore per questo mestiere e per il cinema: non c’è nulla di simile nella storia del cinema”, ha detto Helen Mirren che, insieme a Michelle Rodriguez hanno ricordato gli stuntman: “ci dovrebbe essere più amore per loro, rischiano la vita per intrattenere il pubblico. Loro sono una categoria da Oscar”.

Rita Moreno, invece, si è detta “molto nervosa. Vin è mio figlio nel film e quando l’ho abbracciato ho pensato ‘mio Dio, milioni di donne vorrebbero essere al mio posto'”, ha dichiarato l’attrice, che ha raccontato un aneddoto sull’accoglienza romana: “Qualche giorno fa ero in un ristorante. Una persona mi ha riconosciuta ed è subito corsa dai camerieri per dirgli ‘lei è Rita Moreno di ‘West Side Story’. Loro non si sono scomposti. In realtà non sapevano chi fossi. Appena gli ho raccontato della premiere di ‘Fast X’ con Dom Toretto (il personaggio di Vin Diesel) sono impazziti tutti”.