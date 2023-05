Nadal salterà anche il Roland Garros? Un video preoccupa i tifosi

ROMA – “Speriamo che Rafa possa arrivare a Parigi“. Un post su twitter mostra il pluricampione Rafael Nadal in difficoltà dopo un allenamento e mette in ansia i suoi tifosi che potrebbero non vederlo gareggiare ai Roland Garros che inizieranno il 22 maggio.

Il campione spagnolo, che è proprio il campione uscente degli Open di Francia, è fermo dagli scorsi Australian Open per una lesione muscolare allo psoas. Lui stesso aveva annunciato il forfait sui social agli Internazionali di Roma: “Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi fa male perdere un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’amore e il sostegno dei tifosi italiani. Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, sono passati molti mesi senza potersi allenare ad alto livello e il processo di riadattamento ha i suoi tempi e non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare. Un abbraccio a tutti”, ha scritto sui social.

“La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati– aveva detto prima di saltare anche il torneo di Barcelona- Tutte le indicazioni mediche sono state seguite, ma l’evoluzione non è stata quella che inizialmente ci avevano detto. Ci troviamo in una situazione difficile. Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare nei tornei più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros“.

IL VIDEO CHE FA PREOCCUPARE PER LA SALUTE DI NADAL

Il video, pubblicato su un canale specializzato di tennis, mostra Nadal dopo un allenamento in cui appare molto affaticato, il campione rimane piegato per qualche minuto con le mani sulle ginocchia. Se salterà anche il Roland Garros Nadal uscirebbe fuori dalla top 100 del ranking ATP.

Dall’enturage dello spagnolo non sono arrivate nè conferme nè smentite riguardo alle sue condizioni di salute.

Capaz hay que irnos preparando para un tuit que empiece con "Hola a todos".



Ojalá Rafa pueda llegar a París.pic.twitter.com/sQ2U09u4XN — Set Tenis (@settenisok) May 11, 2023