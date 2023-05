ROMA – “Lui poteva essere potenzialmente armato. Questa poteva essere una strage. Ma questa è l’Italia”. A parlare è Ikram Jarmouni, studentessa modenese coinvolta in un grave episodio di razzismo. In un post su Instagram, la ragazza racconta di essersi recata a Roma lo scorso 8 maggio per ritirare il premio di studentessa d’eccellenza italiana in Parlamento. Mentre era sul treno è stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della sua pelle.

LA DENUNCIA DELLA STUDENTESSA

Ikram ha filmato con il suo smartphone l’aggressione avvenuta sul treno. Nel video si vede un uomo urlarle in faccia, utilizzando epiteti misogini e razzisti mentre i passeggeri cercano di allontanarlo, arrivando anche a minacciarla: “Ti spacco la faccia”. La studentessa ha chiesto aiuto alle autorità competenti, ma “né le forze dell’ordine né i capotreno sono intervenuti”, scrive su Instagram, “nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione“.

Solo qualche settimana fa, tre studentesse sono finite nella bufera per aver deriso e sbeffeggiato una famiglia statunitense di origine cinese mentre si trovavano in treno.