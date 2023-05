A Roma apre ‘AVANVERA’, il bistrot firmato Sarah Cicolini e Mattia Bazzurri

ROMA – Tra le più interessanti osterie moderne della Capitale è nota da tempo quella di Sarah Cicolini, mente e chef di SantoPalato. L’imprenditrice, giovane e brillante, si lancia ora in una nuova avventura. ‘Avanvera’ è il bistrot nel quartiere Appio-Latino, a pochi passi da Piazza dei Re di Roma, in via Luigi Tosti 29/ 33, in apertura il prossimo 17 maggio.

Con la direzione artistica firmata dalla stessa Sarah Cicolini insieme a Mattia Bazzurri, sarà un immaginifico luogo dove bere e assaggiare menu sempre ricercati e rinnovati. Il nome ‘Avanvera’ prende infatti ispirazione da una polibibita (cocktail) menzionata in un ricettario della cucina futurista, una scelta in linea con SantoPalato, che si chiama proprio come la taverna dei futuristi a Torino.

Protagonista indiscusso di questa ‘cave à manger’ è il vino e poi una gestione del servizio diversa con piatti che varieranno continuamente. Un ‘credo’ quello di Avanvera che si basa sulla tradizione e sulla riscoperta dei sapori più semplici, evolvendoli in chiave avanguardista senza perdere di vista il gusto per una bistronomia evocativa delle taverne tipiche del quartiere latino sulla Senna e delle fumose enoteche dei primi anni Venti, di una Torino regia sabauda e Futurista.

“Un anno fa cercavo un locale in cui trasferire SantoPalato – racconta Sarah Cicolini- , quando sono entrata qui ho pensato subito fosse troppo piccolo, eppure ho sentito che poteva essere il posto giusto per far nascere una nuova avventura. Non si chiama ‘SantoPalato Enoteca’ perché volevamo far emergere un’altra suggestione e allo stesso tempo proseguire con quell’idea di sfottò, di contromanifesto alla cucina Futurista che è iniziata col ristorante. Ma non volevo essere sola, questa volta ho sentito sin da subito il desiderio di chiedere l’appoggio creativo, morale, mentale e fisico di Mattia Bazzurri, partner e colonna portante di SantoPalato e adesso socio di questo progetto”.

