“Mio figlio non si sposa”, il Papa alle madri: “Non stirate le camicie”

ROMA – In Italia nascono sempre meno figli, tanto che si parla di inverno demografico. Papa Francesco oggi agli Stati generali della natalità ha parlato delle difficoltà a cui vanno incontro le coppie che vogliono avere figli, ma ha anche scherzato sui ‘mammoni’ che faticano a lasciare casa. Il Pontefice ha raccontato che molte madri si lamentano che i figli non si sposano: “Intano inizia a non stiragli le camicie” ha ironizzato il Pontefice, che durante il suo intervento ha sgridato anche quanti preferiscono accudire un cane come fosse un figlio, piuttosto che diventare genitori.

(min 32.00)