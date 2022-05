Intelligenza artificiale, Bolondi (ex Sant’Orsola di Bologna): “Non sostituirà i medici”

BOLOGNA – L’intelligenza artificiale può essere un aiuto per il medico, ma al momento non un sostituto del medico stesso. A precisarlo è Luigi Bolondi, già ordinario di Medicina Interna all’Università di Bologna e direttore al Sant’Orsola, uno dei protagonisti della edizione numero otto del Festival della Scienza medica in corso nell’aula di Santa Lucia (12-14 maggio).

Il professore, che è stato anche presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia all’Alma mater, spiega che il traguardo da raggiungere “è che l’algoritmo diventi un aiuto per il medico, questo è l’obiettivo razionale a cui dobbiamo tendere”.

“Chiaramente- afferma Bolondi- gli algoritmi non potranno mai sostituire la diagnosi medica che deve tenere conto di una infinità di fattori, anche emotivi, che l’intelligenza artificiale per ora non può prendere in considerazione”.

Insomma, si parla tanto di intelligenza artificiale in campo sanitario, ma le applicazioni “finora non sono tante”. Invece le aspettative “sono tantissime” e “tutto il mondo ci sta lavorando”.

“Sicuramente- afferma ancora il professore- il medico dovrà essere a conoscenza e dovrà essere in possesso delle capacità di utilizzare questi strumenti, che già oggi per la raccolta dei dati e l’analisi dei dati sono assolutamente indispensabili”.

