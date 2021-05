La giornata della legalità dell’IC Valente di Roma

ROMA – “Per me, organizzare questa giornata di riflessione, rappresenta una boccata d’ossigeno tra isolamenti e quarantene varie, in un anno scolastico particolarmente difficile e complesso per tutti”. Così Rosamaria Lauricella, dirigente scolastica dell’IC ‘Valente’ di Roma, commenta la diretta online che coinvolgerà gli alunni dell’istituto il prossimo 21 maggio, per partecipare alla manifestazione #PalermoChiamaItalia, in commemorazione delle stragi mafiose del ’92.



“Anche quest’anno, l’IC ‘Valente’ non poteva mancare all’appuntamento, anche se in remoto– continua- Pertanto, per le classi della scuola secondaria di primo grado, viene organizzata una giornata di riflessione, seconda tappa di un percorso volto a sostenere e diffondere attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità, per una cittadinanza attiva e responsabile”.



Tanti gli ospiti che si rivolgeranno ai giovani alunni durante la diretta che si svolgerà dalle 10 alle 12. Fra questi Rocco Pinneri, direttore dell’USR Lazio; Maria Elena Mammarella, assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del V Municipio; Monica Sansoni, del Supporto Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio; fino all’importante testimonianza di Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto. Gli interventi saranno intervallati da esibizioni musicali e riflessioni degli alunni dell’istituto.