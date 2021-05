Bologna, medaglia alla memoria per l’infermiere del Sant’Orsola vittima del Covid

BOLOGNA – Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha deciso di dedicare un riconoscimento pubblico alla memoria di un infermiere del Sant’Orsola deceduto a causa del Covid. “La medaglia al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’ sarà consegnata, in memoria- scrive Merola Su Facebook- alla famiglia di Sergio Bonazzi, l’infermiere del Policlinico Sant’Orsola vittima del Covid”.

Nel post, il sindaco spiega di aver dato l’annuncio nel corso dell’iniziativa organizzata dall’associazione Bimbo Tu e dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Bologna in occasione della Giornata internazionale degli infermieri. Lo slogan dell’iniziativa è “In your shoes” e questo “è un titolo quanto mai opportuno”, sottolinea Merola: “Mettersi nei loro panni, in quelli delle infermiere e degli infermieri. Al di là di ogni retorica, per imparare veramente la lezione della pandemia, questa professione va sostenuta nelle sue trasformazioni, verso un infermiere sempre più di comunità, e adeguatamente retribuita”.

