Tennis, Camila Giorgi nel tabellone principale dell’Emilia-Romagna Open

ROMA – Camila Giorgi entra nel tabellone principale dell’Emilia-Romagna Open. La numero 1 d’Italia approfitta della cancellazione di alcune atlete iscritte al WTA 250 di Parma e si assicura un posto in main draw. Il torneo organizzato da MEF Tennis Events è in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio al Tennis Club Parma, in cui scenderanno in campo diverse stelle del massimo circuito professionistico femminile.

Tante le campionesse che si contenderanno il titolo, dalla statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, alla fenomenale diciassettenne Cori Gauff, anch’essa americana e anch’essa candidata al titolo. Dalla croata Petra Martic, che si presenterà con coach Francesca Schiavone, all’ex top 10 russa Daria Kasatkina, passando per la francese Alizé Cornet, finalista degli Internazionali d’Italia 2008, e per colei che nell’ultimo atto degli US Open si trovava dall’altra parte della rete, la statunitense Madison Keys.

