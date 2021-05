VENEZIA – “I 50enni che si vogliono vaccinare si prenotino, perché da lunedì noi apriamo ai 40enni e poi si dovranno mettere in coda con loro, che sono 742.052″. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Da lunedì, quindi, i veneti tra i 40 e i 49 anni potranno prenotare la vaccinazione contro il Covid. “Dopodiché vedo solo una strada, che è quella di aprire a tutti quelli che si vogliono vaccinare, ma in questa fase aprire a 40-49 anni ci sta”, conclude Zaia.