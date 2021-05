La Spezia, cede ponte mobile della darsena Pagliari: nessun ferito

GENOVA – Il ponte mobile della darsena Pagliari, nel porto della Spezia, si è rotto ed è uscito dalla propria sede, questa mattina, durante una consueta operazione di apertura e chiusura. Non risultano feriti. Al momento della rottura, il viadotto era chiuso al traffico in quanto in fase di manovra. L’infrastruttura era stata inaugurata nel 2010 ed è di competenza dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale. Il ponte è lungo 21 metri e largo 12, ha due carreggiate e due corsie laterali per pedoni e pista ciclabile. Le ripercussioni sul traffico dovrebbero essere limitate, grazie all’esistenza di una viabilità alternativa.

Secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, la rottura sarebbe stata causata dal cedimento di un pistone. Dopo il passaggio di una barca, mentre si stava richiudendo, un ingranaggio del movimento avrebbe ceduto, facendo collassare la struttura. In città anche l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in contatto fin dalle prime ore della mattina con il sindaco Pierluigi Peracchini.

