Il 20 maggio la presentazione del volume “Paese formazione”, uno studio Indire sulle esperienze nazionali di formazione dei docenti

ROMA – Giovedì 20 maggio alle ore 17 sul canale YouTube dell’Indire si terrà la presentazione del libro “Paese formazione. Sguardo d’insieme e viste particolari da esperienze nazionali di formazione degli insegnanti“, curato dalla dirigente di ricerca Indire Maria Chiara Pettenati (Carocci, 2021 – Scheda del volume).

Il volume, ricco di contributi scritti da ricercatrici di Indire, presenta uno studio nato dal monitoraggio del Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 condotto dall’Istituto su incarico del Ministero dell’Istruzione. Fulcro della ricerca è stato il porre la formazione di qualità a sostegno dello sviluppo professionale degli insegnanti in servizio come fattore strategico e decisivo per il miglioramento e l’innovazione del sistema educativo italiano.

Nel testo vengono analizzati diversi aspetti relativi alla formazione dei docenti nel Piano nazionale 2016-2019 e sono esplicitati i principi e il senso della formazione degli insegnanti relativamente ad alcune aree di innovazione promosse da Indire. Il volume presenta inoltre alcune esperienze di sviluppo professionale accomunate dal concepire la formazione come “sistema”. Esperienze che mettono in evidenza come il rafforzamento del legame tra docenti, formatori e ricercatori stimoli l’adozione di pratiche innovative orientate alla ricerca e incentivi uno sviluppo professionale trasformativo e sostenibile.

Giovedì 20, oltre alla curatrice, presenteranno il volume Davide D’Amico, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giuseppe Pierro, Ministero dell’Istruzione; Lucrezia Stellacci, Ministero dell’Istruzione. Modera l’incontro Luca Rosetti, Indire.