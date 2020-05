VIDEO | Spera (Assomusica): “Va bene concerti a giugno, ma chi paga i rischi?”

EVENTI DAL VIVO E FASE 2

La ripresa degli eventi live per il mondo dello spettacolo “e’ una esigenza forte sentita da molti settori” ma in maniera “diversa l’uno dall’altra”. E “per quanto riguarda noi la sentiamo in maniera ancora diversa dagli altri”, dichiara Spera a proposito della possibile riapertura, con regole da seguire, per gli eventi dal vivo gia’ da giugno. Questo potrebbe avvenire dopo il parere del Comitato tecnico scientifico: “Abbiamo una caratteristica e una tipologia di rappresentazione che lavora su grossi eventi e non solo su piccoli spettacoli- continua Spera- Quello che viene fuori un documento che e’ la risposta ai quesiti posti dal ministro al Comitato tecnico dove c’e’ una sorta di mutuazione di alcuni valori, considerati per il mondo ecclestiastico. In effetti ci sono numeri che vengono in qualche modo mutuati da quei parametri li. Si parla di 200 persone al chiuso e 1.000 per le manifestazioni all’aperto, dove devono essere tenute presenti le misure di sicurezza, dalla mascherina ai controlli della febbre a tutta una serie di operazioni, protocolli che non esistono ancora”. Inoltre, “stando alle notizie di oggi, ci sono stati anche incontri al ministero, questi numeri sono comprensivi di maestranze. Se con la presenza di 200 persone, 50 lavorano, allora vale per 150. C’e’ comunque bisogno di tenere distanze di 1 metro in un teatro, ne servirebbe uno di almeno 1.000 posti. Diventa una situazione praticabile con tutte le cautele e forse anche utile a una ripartenza. Ci sono voglia di uscire e partecipare, forse questo servira’ come test per una graduale e maggiore riapertura. Non siamo dell’avviso di non farlo. Ma risolti i problemi tecnici, subentrano quelli economici. Per gli spazi aperti ci sono investimenti da fare, c’e’ certezza di investimenti ma incertezza su come coprirli. Quindi la fase 3 di questa operazione deve essere ‘chi ci mette i soldi?’.