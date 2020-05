Coldiretti rilancia le fattorie didattiche in Basilicata

NAPOLI – Le fattorie didattiche di Coldiretti nelle campagne della Basilicata possono accogliere i bambini in sicurezza con attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta. Lo annuncia Raffaella Irenze, responsabile di Donne Impresa Basilicata che ha rilanciato la proposta nel corso di un coordinamento con la responsabile nazionale Floriana Fanizza, la coordinatrice nazionale Silvia Bosco, il presidente regionale di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e il direttore regionale Aldo Mattia. Le fattorie didattiche per Irenze sono l’ideale in quanto sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo puntando sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile. Da Donne Impresa anche proposte concrete che permettano di risollevare l’agricoltura femminile: “In Basilicata – afferma Irenze – la maggior parte delle aziende iscritte all’albo regionale delle fattorie didattiche sono in rosa e stiamo attuando delle iniziative per permettere alle nostre imprenditrici di continuare a mantenere saldi i rapporti con i bambini e le famiglie che frequentano abitualmente le nostre realtà”.