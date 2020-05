Tg Musica, edizione del 12 maggio 2020

EUROPE SHINE A LIGHT, IL 16 MAGGIO IN TV LO SHOW DELL’EUROVISION

Uno show benefico per unire l’Europa in una lunga staffetta musicale. È ‘Europe shine a light’, la versione 2020 dell’Eurovision Song Contest, quest’anno realizzato da remoto e senza gara. A rappresentare l’Italia ci sarà Diodato, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con ‘Fai rumore’. La serata evento trasmessa su Rai1 e Radio2 dalle 20.35 con la conduzione di Flavio Insinna e Federico Russo, la ‘strana coppia’ che accompagna ESC su Rai1 già dal 2016. Ospiti dei due conduttori Mahmood, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Francesco Gabbani e Il Volo;

DA MAHMOOD A GIORDANA ANGI. I SINGOLI IN USCITA QUESTA SETTIMANA

Si arricchisce di tante nuove uscite l’airplay italiano. È Elodie ad aprire la settimana con ‘Guaranà’. Il brano, scritto da Davide Petrella e Dardust, su tutte le piattaforme dal 13 maggio, è il primo inedito della cantante dopo l’uscita del suo primo disco, ‘This is Elodie’, e la partecipazione a Sanremo. Tornano dopo il festival anche Giordana Angi e Alberto Urso, che il 15 maggio pubblicano, rispettivamente, ‘Amami adesso’ e la cover di ‘Quando quando quando’ di Tony Renis. Il tenore, però, sarà accompagnato dal featuring di J-Ax. Collaborazione anche per Mahmood che rilascia nello stesso giorno ‘Moonlight popolare’ con il rapper Massimo Pericolo;

BOB DYLAN TORNA DOPO 8 ANNI CON UN DISCO DI INEDITI

A 8 anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti, Bob Dylan è pronto a tornare con un nuovo disco. Lo farà il 19 giugno quando arriverà in formato doppio CD, doppio vinile e in digitale ‘Rough and rowdy ways’, il trentanovesimo disco della carriera del cantautore. Già disponibile in pre-order, l’album contiene dieci tracce anticipate dai singoli ‘False prophet’, ‘I Contain Multitudes’ e ‘Murder Most Foul’, brano della durata di quasi 17 minuti;

IN TV E IN DIGITALE IL ‘CITY OF LOVER CONCERT’ DI TAYLOR SWIFT

Taylor Swift approda sul piccolo schermo con un live esclusivo: il ‘City of Lover Concert’, il concerto che lo scorso settembre ha tenuto all’Olympia Theather di Parigi. Su quel palco la popstar ha cantato per la prima volta live i successi del suo ultimo album, ‘Lover’. Le immagini registrate e mai pubblicate prima d’ora si fondono con riprese dal backstage in un docufilm che già si preannuncia attesissimo. L’evento di circa un’ora andrà in onda su ABC domenica 17 maggio e sarà disponibile il giorno dopo su Hulu e Disney+.