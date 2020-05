Da Starhotels 1000 soggiorni a medici e infermieri in prima linea

ROMA – In questo momento di grave emergenza che ha messo a dura prova il nostro Paese, Starhotels intende dimostrare concretamente il suo amore per l’Italia facendo quello che sa fare meglio, ovvero accogliere e prendersi cura dei propri ospiti. In particolare di chi si e’ prodigato per salvare vite umane: un gesto tangibile di apprezzamento, condivisione e profonda gratitudine nei confronti di medici ed infermieri in prima linea, che si propone di restituire simbolicamente quella cura e dedizione che il personale medico ha dimostrato nei confronti dei propri pazienti. Nasce cosi’ l’iniziativa ‘Grazie di cuore’, che Starhotels offre agli operatori sanitari dei reparti e degli ospedali Covid, 1.000 soggiorni di due notti per due persone colazione inclusa, validi negli hotel italiani del gruppo. Un modo per unire sanita’ ed ospitalita’, due eccellenze italiane di cui dobbiamo essere orgogliosi.

“Nel momento di una coraggiosa riapertura degli alberghi all’accoglienza- dice Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato del gruppo Starhotels- Starhotels intende esprimere positivita’ e solidarieta’ alla comunita’ italiana. Il primo desiderio e’ dimostrare la nostra gratitudine a medici ed infermieri, facendo quello che piu’ amiamo fare, ovvero accoglierli e prenderci cura di loro, con uguale passione e orgoglio. Spero sinceramente che questa sia l’occasione, per chi ha combattuto il virus in prima linea, di concedersi una meritata pausa riscoprendo e godendo la sorprendente bellezza del nostro Paese. L’Italia e gli Italiani sono nel cuore di Starhotels e di tutto il suo team, oggi piu’ di prima. Questa iniziativa si aggiunge alla decisione, presa nell’immediatezza della pandemia di mettere a disposizione lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo all’Agenzia di Tutela della Salute della citta’ a titolo gratuito per l’accoglienza dei pazienti Covid-19 in via di guarigione, per diminuire la pressione sugli ospedali del territorio, tra i piu’ colpiti a livello italiano”.

L’iniziativa ‘Grazie di cuore’ verra’ divulgata al personale sanitario in collaborazione con SIAARTI (Societa’ Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).

Termini e condizioni del soggiorno – L’offerta di soggiorni gratuiti, riservata a medici ed infermieri dei reparti Covid-19, e’ soggetta a disponibilita’ e valida per un soggiorno di due notti per due persone in trattamento di camera e prima colazione negli alberghi italiani dal 1 giugno al 31 dicembre 2020.