Da Claudio Baglioni a Carlo Conti, gli artisti sostengono la campagna Fnopi

ROMA – Tanti i personaggi del mondo della musica, della cultura, del cinema e dello sport che hanno risposto all’appello della Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) in occasione del lancio della campagna di raccolta fondi #NoiConGliInfermieri, da destinare ai professionisti sanitari impegnati nella lotta al Covid-19 o che ne sono rimasti vittime. “Noi musicisti siamo, come in un esercito, quelli che suonano la carica- dice il cantante Claudio Baglioni nel video- Ma poi ci sono i soldati veri e propri. In questo caso gli infermieri. Aiutiamoli”. E ancora il conduttore Carlo Conti: “Mia madre ha fatto per tanti anni l’infermiera, so cosa vuol dire- fa sapere- È una missione quella che state facendo negli ospedali. Ricordatevi di aiutare questa raccolta fondi”.

Sul sito dedicato alle donazioni www.noicongliinfermieri.org è già disponibile una galleria video dove quotidianamente trovano spazio le clip registrate da personaggi, tra cui anche: Alessio Boni, Alba Parietti, Adriano Panatta, Marcello Lippi, Paolo Ruffini, Alex Britti, The Kolors, Michele Foresta, Pino Insegno, Marco Masini, la Oversea Orchestra, Carmen Russo, Stefano Fresi, Beppe Convertini, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Roberto Ciufoli, Nadia Rinaldi, Angelo Pintus, Manuela Villa, Francesca Draghetti, Gianfranco Phino, Stefano Masciarelli, Luigi Esposito, Andrea Pecchia, Gianfranco Zola.

Inoltre, il musicista Paolo Fresu ha composto per gli infermieri un brano inedito dedicato a Florence Nightingale, considerata la madre dell’infermieristica moderna, intitolato ‘Perfect’, presentato per la prima volta oggi nel corso della diretta streaming organizzata dalla FNOPI sui suoi canali social per celebrare la Giornata Internazionale degli Infermieri. Sempre da oggi è in vendita su tutti i digital store un altro brano inedito, ‘In Prima Linea’, realizzato dall’Associazione Culturale Claudio Moretti per dare voce alla raccolta fondi #NoiConGliInfermieri della FNOPI. La canzone, interpretata da Danilo Amerio, Franco Fasano e Sherrita Duran, ognuno dalla propria abitazione e con il solo accompagnamento di un pianoforte a coda, nasce per ringraziare gli infermieri “per quello che stanno facendo, proteggendo le nostre vite e trovando la forza di starci vicini nei momenti più difficili”.

COME DONARE

Si può fare una donazione online, oppure tramite bonifico bancario, sull’Iban IT91P0326803204052894671510 intestato a FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE. Causale di versamento: Fondo di Solidarietà NOI CON GLI INFERMIERI.