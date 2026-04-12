domenica 12 Aprile 2026

L’ungherese di adozione Rocco Siffredi: “Speriamo che il Paese non cambi troppo”

A poco più di due ore dalla chiusura dei seggi in Ungheria, le prime proiezioni danno già in vantaggio il leader dell'opposizione Pe'ter Magyar

di Ugo CataluddiData pubblicazione: 12-4-2026 ore 21:35Ultimo aggiornamento: 12-4-2026 ore 21:50

ROMA – A poco più di due ore dalla chiusura dei seggi in Ungheria, le prime proiezioni danno già in vantaggio il leader dell’opposizione Pe’ter Magyar contro il presidente uscente Viktor Orban e già c’è chi inizia a pregustare aria di cambiamento. Non tutti.

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Un noto italiano ma ungherese d’adozione da trent’anni, Rocco Siffredi, si augura che la tornata elettorale non porti stravolgimenti particolari. “Spero che con il cambio di governo che sicuramente ci sarà, le cose non cambino- dice interpellato dall’agenzia Dire- l’Ungheria è un paese bellissimo, molto sicuro e si vive benissimo. E’ la mia casa da trent’anni”. Quindi la riflessione su Orban: “Sembra che non ce la possa fare. E’ un personaggio controverso, ma ama l’Ungheria”. 

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