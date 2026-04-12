Sinner si prende tutto: battuto Alcaraz a Montecarlo, torna numero uno del mondo. “Una settimana fantastica”. E canta l’inno nazionale

ROMA – All-in Sinner. Jannik sbanca Montecarlo e torna numero 1 del mondo. Trofeo e sorpasso in vetta al ranking Atp proprio battendo il ‘rivale’ Carlos Alcaraz.

Festa grande per l’azzurro a due passi da casa sua dopo un successo in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. Una prestazione forse non spettacolare ma molto solida, in cui è stato capace di risalire sempre dai break subiti dallo spagnolo.

E poi di essere implacabile nei momenti decisivi nella parte finale dell’incontro. Sono arrivati così per l’altoatesino la vittoria consecutiva numero 22 nei tornei Masters 1000 e un trittico Indian Wells-Miami-Montecarlo riuscito prima solo a Novak Djokovic nel 2015.

La prima sfida del 2026 tra Sinner e Alcaraz è stata quindi subito quella del cambio in testa al tennis mondiale: la nuova classifica vedrà Jannik avanti con un margine di 110 punti.

SINNER: FELICE PER TROFEO E NUMERO 1, AVANTI COSI’

“Una fantastica settimana. Tornare numero 1 del mondo per me è importante– ha detto l’azzurro- ma la classifica è secondaria. Sono contento in primis, infatti, di avere vinto un torneo così importante su questa superficie. Ho finalmente questo trofeo in bacheca”.

Il numero 27 della carriera, l’ottavo Masters 1000, il primo sulla terra rossa. Nel torneo che per lui si gioca a due passi da casa. Un successo in due set dopo 2 ore e 15 minuti.

“C’è stato un livello di gioco molto alto da parte di entrambi- ha commentato ancora Sinner- Nei momenti difficili del match ho mantenuto la giusta mentalità, sono riuscito a rimanere dentro alla partita. Abbiamo avuto sia io che Carlos alti e bassi, d’altronde non era semplice giocare con il vento. Ora sono felicissimo, è un risultato da festeggiare con la mia famiglia e il mio team che mi sono sempre vicini e mi sostengono. Andiamo avanti così”. ‘Grazie a tutti’, come la scritta che ha voluto lasciare impressa con il pennarello sulla telecamera. Poi, spinto dai tanti italiani presenti allo stadio, canta l’inno nazionale.