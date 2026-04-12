domenica 12 Aprile 2026

Alta velocità Roma-Firenze, ripresa la circolazione dopo un weekend di disagi

Nota di Ferrovie dello Stato: linea riattivata dalle 15 a seguito degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). Nel weekend ritardi e treni deviati

Data pubblicazione: 12-4-2026 ore 16:34Ultimo aggiornamento: 12-4-2026 ore 16:36

ROMA – È ripresa alle ore 15, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dopo gli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). Lo comunica Ferrovie dello Stato, spiegando che già dalle 6 del mattino era tornata operativa anche la linea convenzionale.

LEGGI ANCHE Stop all’Alta Velocità Roma-Firenze: fino a 6 ore tra Milano e Roma

I lavori hanno interessato in particolare la tratta tra Orvieto e Settebagni, ultimo segmento della direttrice AV a essere equipaggiato con la tecnologia ERTMS, sistema europeo avanzato per il controllo e la gestione automatizzata del traffico ferroviario.

INVESTIMENTO DA 147 MILIONI

L’intervento rientra nel piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e ha comportato un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati con fondi del PNRR.

DISAGI NEL WEEKEND

Durante i lavori, nel fine settimana, la circolazione è stata sospesa sulla linea Alta Velocità con forti ripercussioni sul traffico ferroviario. Come riportato da diverse testate nazionali, si sono registrati rallentamenti, cancellazioni e deviazioni dei treni sulla linea convenzionale e sulla direttrice tirrenica, con tempi di viaggio anche raddoppiati su alcune tratte, in particolare tra Roma e Milano.

Ferrovie dello Stato sottolinea che l’offerta è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di assistenza, con tutte le modifiche comunicate in anticipo.

ANCORA RIDUZIONI FINO A LUNEDÌ

Nonostante la ripresa della circolazione, è prevista una riduzione dell’offerta ferroviaria anche nella mattina di lunedì 13 aprile. Il servizio tornerà regolare da martedì 14 aprile.

PIÙ EFFICIENZA E SICUREZZA

L’attivazione dell’ERTMS consentirà di migliorare le prestazioni della rete ferroviaria, aumentando affidabilità ed efficienza e riducendo i costi di gestione e manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali.

L’intervento si inserisce nel programma nazionale che prevede l’estensione del sistema su circa 2.800 chilometri di rete, per un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro finanziati dal PNRR, con completamento previsto entro giugno 2026.

Leggi anche

“Basta bicchieri nella vetrina”: a Massa un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani ed è morto davanti al figlio di 11 anni

di Redazione

VIDEO | Papa Leone XIV: “Si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio, i sepolcri non bastano più”

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»