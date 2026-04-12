“Basta bicchieri nella vetrina”: a Massa un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani ed è morto davanti al figlio di 11 anni

ROMA – E’ morto davanti al figlio di 11 anni, dopo essere stato aggredito da un gruppetto di 4-5 persone, non ancora identificate. E’ successo a Massa nella notte fra sabato e domenica, probabilmente per futili motivi. La vittima si chiamava Giacomo Bongiorni, 47 anni.

Il Corriere della Sera racconta che intorno all’una del mattino in piazza Felice Palma, in pieno centro, l’uomo in compagnia di alcuni amici e famigliari, avrebbe invitato alcuni ragazzi a smetterla di lanciare bicchieri contro una vetrina. Probabilmente per questo motivo è stato colpito e spintonato, è caduto cadendo a terra sbattendo violentemente la testa ed è poi morto nonostante l’intervento dei soccorritori.