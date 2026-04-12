Meteo, le previsioni per domenica 12 aprile 2026

NORD

Pressione in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con cielo via via più coperto al Nordovest ed entro sera anche altrove. Sempre in serata arriveranno le piogge su Val d’Aosta e Piemonte in estensione poi alla Lombardia, all’Emilia e parzialmente alla Liguria. Venti che girano dai quadranti meridionali. Mari calmi.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un generale e graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto, dapprima in Sardegna e poi anche sul resto delle regioni. Non sono previste precipitazioni degne di nota, ma un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Mari mossi. Clima caldo a Roma e Firenze con 27°C di giorno.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione diminuisce. La giornata sarà caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità dapprima in Sicilia e poi, nel corso del pomeriggio, anche sul resto delle regioni. Entro sera il cielo sarà coperto quasi ovunque, ma senza precipitazioni previste. I venti girano dai quadranti meridionali, anche moderati in serata o di burrasca sul mare meridionale di Sicilia.