Oltre 10.000 scout in Carnia per Eurojam 2027



TRIESTE – “Le migliaia di scout europei, molti dei quali metteranno piede per la prima volta nella nostra regione, porteranno a casa un’esperienza indimenticabile legata ai nostri territori, alle nostre montagne, alla nostra ospitalità. Siamo convinti che molti di loro torneranno, da adulti, con le loro famiglie“. Così l’assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ha annunciato nei giorni scorsi, in una nota, e con i sindaci di Ampezzo e di Socchieve (Udine) e i rappresentanti regionali dell’Associazione italiana guide e scout cattolici d’Europa, l’Eurojam 2027, il grande raduno organizzato dalla Federazione dello scoutismo europeo (Fse) e in programma a cavallo tra luglio e agosto 2027 nei due Comuni della Carnia.

I CAMPI SARANNO ALLESTITI NEI TERRITORI DI AMPEZZO E SOCCHIEVE

Si prevede che l’evento, uno dei più significativi del panorama scoutistico internazionale, sottolinea la nota, porterà in regione circa 8.500 giovani scout tra 11 e 16 anni, provenienti da tutta Europa e anche da oltre il continente, accompagnati da oltre 2.000 guide adulte. Le presenze complessive sul territorio sono stimate in più di 100.000. Per l’occasione, verranno adibiti campi scout nel territorio di Ampezzo e Socchieve e saranno organizzate visite guidate per esplorare la zona dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. “Questo straordinario evento si inserisce in un momento di grande vitalità per il turismo montano del Friuli Venezia Giulia- sottolinea Bini- nel 2025 le presenze turistiche in montagna sono state 1.317.759, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2024”. Si tratta dell’area della regione che “cresce in maniera più sostenuta- conclude Bini- e non soltanto d’inverno, ma anche nei mesi primaverili ed estivi, a testimonianza del successo delle politiche di destagionalizzazione avviate da PromoTurismoFvg e del sostegno al potenziamento del sistema ricettivo portato avanti dall’amministrazione regionale”.