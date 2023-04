VIDEO | Furiosa lite in centro a Napoli: auto a tutta velocità investe pedoni

ROMA – Pugni, schiaffi, minacce di morte, atti vandalici e un’auto a tutta velocità contro i pedoni. Scene da guerriglia urbana in pieno centro a Napoli, in via Generale Giordano Orsini, a pochi metri dalla sede della Regione Campania. Nel video esclusivo della Dire le immagini della furiosa lite tra automobilisti avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, vigilia di Pasqua.

La strada, parallela del lungomare partenopeo, diventa teatro di violenza al culmine di un alterco le cui origini sono ignote. Prima le minacce “ti devo sparare“, poi uno degli uomini coinvolti fora gli pneumatici di un taxi. Infine, una vettura a tutta velocità investe intenzionalmente delle persone. Non si conoscono le condizioni di chi è stato coinvolto né risultano interventi di forze dell’ordine sul posto.